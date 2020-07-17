الفنان التشكيلي عمار علالوش في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله ليلة الخميس إلى الجمعة بقسنطينة الفنان التشكيلي، عمار علالوش، عن عمر ناهز 81 سنة، حسب ما علم من عائلة الفقيد.

و تلقى عمار علالوش المولود بالميلية بولاية جيجل سنة 1939 دراساته في المجال الفني بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة و درس على مدار سنوات بمدرسة الفنون الجميلة بقسنطينة.

و قد خلف الفنان التشكيلي المعروف الذي كان يحلم بإنشاء "فضاء ثقافي مغاربي و أفريقي من أجل فهم أفضل للفن" في رصيده بعد وفاته عديد الأعمال الفنية و جيلا ساهم في تكوينه.

و شارك عمار علالوش الذي تألق على الصعيدين الوطني و الدولي طوال مسيرة فنية حافلة في عدة معارض بالجزائر و في عديد الدول.

و سيوارى جثمان الفقيد بالمقبرة المركزية عقب صلاة الظهر.