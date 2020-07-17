الفنان التشكيلي عمار علالوش في ذمة الله

17/07/2020 - 14:39
ثقافة وفنون, ابداعات
انتقل إلى رحمة الله ليلة الخميس إلى الجمعة بقسنطينة الفنان التشكيلي، عمار علالوش، عن عمر ناهز 81 سنة، حسب ما علم من عائلة الفقيد.
و تلقى عمار علالوش المولود بالميلية بولاية جيجل سنة 1939 دراساته في المجال الفني بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة و درس على مدار سنوات بمدرسة الفنون الجميلة بقسنطينة.
و قد خلف الفنان التشكيلي المعروف الذي كان يحلم بإنشاء "فضاء ثقافي مغاربي و أفريقي من أجل فهم أفضل للفن" في رصيده بعد وفاته عديد الأعمال الفنية و جيلا ساهم في تكوينه.
و شارك عمار علالوش الذي تألق على الصعيدين الوطني و الدولي طوال مسيرة فنية حافلة في عدة معارض بالجزائر و في عديد الدول.
و سيوارى جثمان الفقيد بالمقبرة المركزية عقب صلاة الظهر.