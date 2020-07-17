﻿بسكرة: توقيف شخصين تورطا في ترويج إشاعات وأخبار مغلوطة عبر وسائط التواصل الاجتماعي في عمليتين منفصلتين

تمكنت مصالح أمن ولاية بسكرة من توقيف شخصين تورطا في ترويج إشاعات وأخبار مغلوطة عبر وسائط التواصل الاجتماعي في عمليتين منفصلتين، حسب ما علم هذا الجمعة من المكلف بالاتصال لدى ذات السلك الأمني، العميد أول للشرطة، سعيد مواس.

وقد تم في القضية الأولى التي عالجتها فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية استغلال معلومات بشأن ترويج إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو لعناصر شرطة وهم بصدد منع بعض الشباب من التجمع وسط مدينة بسكرة خلال عمليات مراقبة مدى الالتزام بتدابير الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا مع تعليق صاحب الصفحة على الفيديو بعبارات مهينة لعناصر الشرطة.

وقد تم وفقا لنفس المصدر الأمني تعميق التحقيقات التي أسفرت عن تحديد هوية صاحب الصفحة البالغ من العمر 25 سنة و توقيفه.

وفي قضية ثانية تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة طولقة من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة تورط في "إهانة هيئة نظامية"و"نشر أخبار كاذبة ومغلوطة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام".

وإستنادا لذات المصدر الأمني، فقد تم تجسيد هذه العملية بعد ترصد منشور وفيديوهات تتم من خلالهم إهانة هيئة نظامية و ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي مردفا بأن المصلحة المؤهلة قامت بإعداد ملفين جزائيين في حق الموقوفين و بإحالتهما أمام العدالة صدر في حق الشخص الأول ضمن إجراءات المثول الفوري أمر بالإيداع رهن الحبس و وضع الشخص الثاني تحت الرقابة القضائية كما خلص إليه ذات المصدر.