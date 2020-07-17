ميلة : توقيف 6 أشخاص يمتهنون سرقة المركبات وإسترجاع شاحنة وسيارة سياحية في عمليتين متفرقتين

تمكن عناصر أمن دائرة شلغوم العيد التابع لأمن ولاية ميلة من توقيف 6 أشخاص يمتهنون سرقة المركبات مع إسترجاع شاحنة وسيارة سياحية مسروقتين في عمليتين متفرقتين، حسب ما علم هذا الجمعة من ذات السلك النظامي.

وتعود حيثيات القضية الأولى، إستنادا لذات المصدر، إلى تلقي مصالح أمن دائرة شلغوم العيد لشكوى من قبل شخص ينحدر من بلدية تاجنانت"جنوبا"بشأن تعرض شاحنته الخاصة التي كانت مركونة على قارعة الطريق بالقرب من سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة شلغوم العيد للسرقة.

على إثر ذلك باشرت مصالح أمن الدائرة تحريات ميدانية موسعة وبالاستعانة بكاميرا مثبتة بالمكان تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص مشتبه بهم وتوقيفهم ليتبين أنهم أصدقاء مقربين من الضحية قاموا بنسخ مفاتيح الشاحنة وتتبعه إلى سوق الجملة للخضر والفواكه وإستغلال فرصة تواجده داخل السوق للقيام بفعلتهم.

وقد مكن التحقيق مع المشتبه بهم -يضيف المصدر- من إسترجاع الشاحنة المسروقة التي قاموا بإخفائها بمرآب مسكن في طور الإنجاز ملك لأحدهم بمدينة شلغوم العيد.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد.

وتم في إطار القضية الثانية بنفس الدائرة الأمنية توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 32 سنة لتورطهم في سرقة سيارتين سياحيتين من بلديتي شلغوم العيد ودراحي بوصلاح تم استرجاع إحداهما من مدينة باتنة، حسب ذات المصدر الذي أضاف بأنه تم تقديمهم أمام النيابة المختصة.