الوزير الأول يعقد هذا السبت لقاء مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لتقييم انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني

يعقد الوزير الأول ، السيد عبد العزيز جراد ، هذا السبت ، لقاء مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين بغرض إنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني .

يأتي هذا اللقاء بعد إصدار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير تعليمات الى الوزير الأول تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن فيروس كوفيد -19 .

سامي عقلي : اللقاء فرصة مواتية للتفكير في بناء نموذج اقتصادي حقيقي

وحسب رأي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ، السيد سامي عقلي ، أنه قد :" تم تسجيل خسائر كبيرة تكبدها المستثمرون خاصة أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة ". واصفا الوضع في ميكروفون القناة الأولى للإذاعة الجزائرية بالقول :" أن أزمة جائحة كورونا قد أظهرت أنّه بدون اقتصاد قوي ومتنوع لا يمكن للنسيج الاقتصادي للدولة أن يصمد على اعتبار أن هذا النسيج يمكن تقييمه بــ" المتوسط أو الصغير " مع وجود بعض الشركات الكبرى ، غير أن 90 في المائة من هذا النسيج هي شركات متوسطة وصغيرة ليس لها من السيولة المالية الواقية من مثل هكذا أزمة ".

واعتبر السيد سامي عقلي أن هذه الوضعية إنما ولدت فرصة مواتية للتفكير في بناء نموذج اقتصادي آخر مبني على الاقتصاد لا على الريع او الصفقات العمومية ".

كما نوه السيد عقلي أن :" نقطة ضعف الاقتصاد الوطني يكمن في " البيروقراطية ". واصفا المنظومة البنكية بـــ" المتخلفة " وغير متطابقة مع المعايير الدولية ولهذا وجب " التسريع في إصلاح المنظومة البنكية ".

ومما لااختلاف فيه – حسب المتعاملين الاقتصاديين – أن قرارات مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بخطة الإنعاش الاقتصادي لابد من العمل بها عاجلا ، خاصة احتواء الأموال المتواجدة في السوق السوداء ضمن القنوات المالية الرسمية التي تصل الى قرابة 80 مليار دولا .

سلامي بوبكر : الحل يكمن في تغيير الأوراق النقدية لامتصاص الكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء

ويرى الخبير المالي والجبائي سلامي بوبكر أنه :" ليس هناك أرقام رسمية عن الكتلة النقدية خارج التداول البنكي ولكن الكثير يتكلم عن ما بين 50 الى 80 مليار دولار "

ويذهب السيد سلامي بوبكر أن الحل الأمثل والأكثر فاعلية يكمن في :" تغيير الأوراق النقدية لإجبار الناشطين في الأسواق السوداء على العودة الى التعاملات المالية الرسمية " .

و لايتأتى ذلك حسب ذات الخبير يكمن في :" منح التحفيزات وتسليط العقوبات الصارمة ضد النشطاء في السوق الموازية في حال رفضهم الانصياع لقوانين الجمهورية سيسمح بامتصاص الكتلة الضائعة بإشراك كل مؤسسات الدولة في هذه الإستراتيجية ".

المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية / بلقاسم عثمان