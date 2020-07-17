سكيكدة : البحث عن 10 مفقودين في مياه البحر بشاطئ واد طنجي غير المحروس ببلدية عين زويت

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة ممثلة في الوحدة البحرية الشهيد لوصيف بوشطاطة مساء اليوم الجمعة للبحث عن 10 مفقودين في مياه البحر بشاطئ واد طنجي غير المحروس ببلدية عين زويت "سكيكدة" حسب ما علم من ذات السلك النظامي.

و كانت هذه المصالح مدعمة بالوحدة الرئيسية المجاهد المتوفى سعودي الكنز و وحدة قطاع الميناء الشهيد رابحي رابح .

في تصريح أوضح ذات المصدر ، بأنه تم تسخير لهذه العملية التي يشرف عليها مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة العقيد إبراهيم محمدي 9 عناصر من مختلف الرتب و كذا 4 غطاسين مفيدا بأنه تم التبليغ عن هؤلاء المفقودين من قبل مواطنين .

وأضاف ذات المصدر ، بأن العملية متواصلة لمحاولة العثور على هؤلاء المفقودين موضحا بأن شاطئ واد طنجي غير محروس و غير مسموح للسباحة كما يتواجد في منطقة معزولة.