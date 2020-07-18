حصيلة كورونا: اكثر من 14 مليون حالة اصابة حول العالم

﻿ظهر إحصاء جديد لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، اليوم السبت، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول ، تجاوزت 14 مليونا حالة، حيث تم حساب البيانات معتمدة على معلومات المنظمات الدولية والسلطات المحلية والفيدرالية.



وذكر الإحصاء - وفقا لما نشرته الجامعة ، عبر موقعها الإلكتروني -، أن 14 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا، فيما توفي 600 ألف أخرون، موضحا أن الولايات المتحدة "لديها العدد الأكبر من الحالات المكتشفة (002 ر638ر3 ) تليها البرازيل (328ر046ر2) و الهند 832ر003ر1

وأضاف إحصاء جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد الاصابات .

المصدر: واج