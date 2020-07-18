حصيلة كورونا: اكثر من 14 مليون حالة اصابة حول العالم

18/07/2020 - 12:26
صحة
ظهر إحصاء جديد لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، اليوم السبت، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول ، تجاوزت 14 مليونا حالة، حيث تم حساب البيانات معتمدة على معلومات المنظمات الدولية والسلطات المحلية والفيدرالية.
ظهر إحصاء جديد لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، اليوم السبت، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول ، تجاوزت 14 مليونا حالة، حيث تم حساب البيانات معتمدة على معلومات المنظمات الدولية والسلطات المحلية والفيدرالية.
وذكر الإحصاء - وفقا لما نشرته الجامعة ، عبر موقعها الإلكتروني -، أن 14 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا، فيما توفي 600 ألف أخرون، موضحا أن الولايات المتحدة "لديها العدد الأكبر من الحالات المكتشفة (002 ر638ر3 ) تليها البرازيل (328ر046ر2) و الهند 832ر003ر1
وأضاف إحصاء جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة في عدد الاصابات .
المصدر: واج