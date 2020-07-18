الإذاعـة الجـزائرية تطـلق حـملـة واسعة للكشـف عن كـوفيد 19 هـذا الأحد

تبدأ الإذاعة الجزائرية، هذا الأحد (08.30 سا)، حملة واسعة للكشف عن كوفيد 19 وذلك لفائدة مستخدميها بالمقر المركزي في 21 شارع الشهداء بالمرادية، وذلك لتمكين المؤسسة من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية العمال.

وستتواصل العملية في الأيام القادمة عبر سائر المقرات الملحقة للإذاعة الجزائرية بضواحي القبة، فيلا الغابات وفيلا ليغليسين).

وستكون الإذاعات الجهوية مدعوة لاتخاذ تدابير مماثلة بالتنسيق مع السلطات عبر الجزائر العميقة.

وفي السياق أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية جمال سنحضري في تدخل له على أمواج إذاعة سعيدة أن الحملة التوعية التي أطلقتها الاذاعة الوطنية تعتمد على خطة مدروسة ، مضيفا أن اليوم المفتوح الذي خصصته الاذاعة بمختلف قنواتها لقي صدى واسعا لدى مختلف شرائح المجتمع ، والعمل التحسيسي من مخاطر كوفيد -19 والوقاية منه متواصل بشكل يومي على أثير الاذاعة الوطنية مع المواطنين والمستشفيات والاطباء والممرضين إلى أن يرفع الله الوباء.

وأشار السيد سنحضري إلى أن الاذاعة الوطنية بجميع قنواتها ، سترافق الاطباء والممرضين الذين يتعرضون لضغط يومي وفي بعض الاحيان إلى استفزازات، سترافقهم من خلال توعية المواطنين ونقل الصورة الحقيقية التي يعيشها الجيش الابيض في مصالح كوفيد-19 ومعاناتهم اليومية

المصدر : الإذاعة الجزائرية