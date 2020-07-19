محرز يودع منافسة كأس الاتحاد الإنجليزي

ودع الدولي الجزائري، رياض محرز، منافسة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أقصى فريقه مانشستر سيتي سهرة السبت في الدور نصف نهائي على يد نادي أرسنال.

وعرفت هذه المواجهة، التي إحتضنها ملعب ويمبلي سقوط حامل اللقب مانشستر سيتي، بثنائة دون رد، سجلهما بيار إيميريك أوباميانغ، في الدقيقتين 19 و71. وشارك رياض محرز أساسيا خلال هذه المواجهة، قبل أن يترك مكانه لزميله فيل فودين في الدقيقة 65.

وسيواجه نادي أرسنال الإنجليزي، في المباراة النهائية لكأس الاتحاد، الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي المقررة اليوم.