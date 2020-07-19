بن ناصر يسجل أول أهدافه بألوان "الروسونيري"

افتتح الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم وسط ميلان، سجل أهدافه مع "الروسونيري"، حيث قاد فريقه للفوزعلى بولونيا، يوم السبت بنتيجة 5-1، ضمن مباريات الجولة 34 للدوري الإيطالي.

وأبدى ناصر في تصريح لقناة ميلان عن سعادته الكبيرة بهذا الهدف الذي امضاه في الدقائق الأولى من زمن الشوط الثاني قائلا "أنا سعيد لأنني ساعدت الفريق على تحقيق الفوز، كما أن تسجيل هدف شيء عظيم"، وأضاف "لقد فزنا وهذا يجعلني في غاية السعادة، وأهدي هذا الهدف لزوجتي"، وتابع "لقد قمنا بعمل رائع لكن هذه المباراة الآن جزء من الماضي، ويجب أن ننظر للأمام لأننا سنعود للعب بعد 3 أيام"، وأضاف "نحن في مسيرة من الانتصارات، لكن لا يزال أمامنا 4 مباريات، ولم نصل بعد إلى مبتغانا، لأن كل هذا سيكون بلا فائدة إذا لم نلعب بشكل جيد في هذه الفترة".

وحقق الفريق اللومباردي انتصاره السادس في آخر 8 مباريات، ورفع رصيده إلى 56 نقطة مقابل 53 لنابولي الذي يستقبل أودينيزي هذا الأحد.

وتقدم فريق المدرب ستيفانو بيولي سريعاً بهدفي البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس في الدقيقة 10 والتركي هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 24، قبل أن يقلص الياباني تاكيهيرو تومياسو النتيجة من تسديدة صاروخية في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني، سجل إسماعيل بن ناصر هدفه الأول مع ميلان في الدقيقة 49، قبل أن يقضي الكرواتي أنتي ريبيتش على آمال بولونيا في الدقيقة 57، ليختتم دافيدي كالابريا مهرجان الأهداف للروسونيري في الدقيقة 90+2.

جدير بالذكر، أن بن ناصر انتقل إلى ميلان مطلع هذا الموسم، قادما من إمبولي، عقب تتويجه مع "الخضر" بلقب كأس أمم أفريقيا 2019. ونجح بن ناصر في حجز مكانة أساسية في تشكيل ميلان، ولفت أنظار العديد من الفرق الكبرى مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.