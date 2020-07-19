الإذاعة الجزائرية تشرع في حملة واسعة للكشف عن فيروس كورونا

شرعت الإذاعة الجزائرية في عملية الكشف عن فيروس كورونا لفائدة عمالها هذا الأحد بمقرها المركزي بشارع الشهداء بالعاصمة، وتأتي هذه الحملة لتمكين المؤسسة من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية العمال من أي خطر قد يشكله هذا الوباء على كل مستخدمي المؤسسة.

وفي سياق متصل ، أكد المدير العام للإذاعة الجزائرية جمال سنحضري في تدخل له على أمواج القناة الإذاعية الثالثة ،" أن الإذاعة الجزائرية بدأت باتخاذ كل الخطوات الضرورية المهمة لحماية العمال داخل المؤسسة وعبر كل المقرات والمحطات الجهوية وأضاف المدير العام أن صحة وسلامة العمال تكون على عاقتنا لأنها مسؤوليتنا ".

وشدد المدير العام أن "الهدف الأساسي من العملية هو ضمان سلامة كل عمال الإذاعة الجزائرية من خطر هذا الوباء "مضيفاً "كما أنه سيتم الاعتناء بالمصابين بالفيروس في الظروف الطبيعية الواجب اتخاذها".

وتتواصل ذات العملية، المبرمجة على مدى 48 ساعة، في الأيام القادمة عبر سائر المقرات الملحقة للإذاعة الجزائرية (بضواحي القبة، فيلا الغابات وفيلا ليغليسين) وصولا إلى الإذاعات الجهوية.