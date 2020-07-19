كورونا: 535 إصابة جديدة وتسجيل 307 حالة شفاء و10 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 307 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 23.084 من بينها 535 حالة جديدة، أي ما يمثل نسبة 2.1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.078 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 16.051 .

وأضاف أن 28 ولاية سجلت نسبة أقل من المعدل الوطني، في حين أن 10 ولايات لم تسجل بها أي حالة مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و 6 ولايات سجلت بها ما بين حالة وخمس حالات و 32 ولاية سجلت أكثر من ست حالات ، وكشف الدكتور فورار أن 67 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وفي الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.