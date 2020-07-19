ناصري : 3.1 مليار لإتمام أشغال التهيئة وتسليم 15 ألف سكن عدل بالمدينة الجديدة بوهران

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، الأحد بوهران عن تخصيص 3.1 مليار دج لإتمام عملية إنجاز مختلف شبكات التهيئة لمشروع المدينة الجديدة "الشهيد أحمد زبانة" بمسرغين (غرب وهران).

وذكر الوزير في تصريح صحفي، على هامش زيارته لهذا القطب العمراني الجديد الذي يضم برامج سكنية متنوعة، بقوله "اتخذنا قرارا لإعادة هيكلة العملية المالية بخصوص هذا المشروع العمراني الكبير من خلال تخصيص غلاف مالي إضافي قدره 3.1 مليار دج للتمكين من إتمام أشغال ربط الموقع بمختلف الشبكات، على غرار تلك المرتبطة بتوزيع المياه والطاقة في أقرب الآجال".

وسيسمح هذا الإجراء "بتسليم ما يفوق 15 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار (عدل) قبل نهاية السنة الجارية"، حسبما أوضحه السيد ناصري، مضيفا أنه سيتم أيضا الانطلاق، خلال الأسبوع القادم، في "أشغال التهيئة بالجزء المتبقي الذي يفوق 4.200 وحدة سكنية وبالتالي ضمان استلام إجمالي البرنامج السكني في أحسن الظروف." وأضاف أن المدينة الجديدة أحمد زبانة ستشهد مع الدخول المدرسي القادم عدة مرافق عمومية، على غرار تلك المتعلقة بقطاع التربية الوطنية، مبرزا أن تعليمات أسديت إلى وكالة "عدل" قصد تحويل بعض المحلات للاستغلال من طرف مختلف الهيئات على غرار مصالح الأمن والبلدية في انتظار الانتهاء من تجسيد التجهيزات العمومية الموجهة لها".

وردا عن سؤال حول الموضوع، أكد وزير السكن والعمران والمدينة أن قطاعه قد خصص 8 ألاف محل تابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري و وكالة عدل لفائدة الشباب، مضيفا من جانب آخر أن دائرته الوزارية تسخر العديد من الجهود للتكفل بمجال البنايات القديمة.

وقبل ذلك دشن الوزير 2.000 مسكن بالقطب المذكور واستمع بعين المكان إلى عرض حول مدى تقدم البرامج السكنية التي استفادت منها ولاية وهران.

وكان وزير السكن و العمران و المدنية كمال ناصري قد أشرف صبيحة اليوم الأحد بوهران مرفوقا بوزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي وكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري على توزيع 2.679 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.