فرانس فوتبول تعلن عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، المتخصصة هذا الإثنين عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد وعدم تكافؤ فرص المنافسة عليها.

وفي بيان نشر على موقعها الالكتروني، أرودت إدارة المجلة الفرنسية العريقة: "للظروف الاستثنائية، ترتيبات استثنائية، للمرة الأولى في تاريخها الذي بدأ عام 1956، لن يتم منح جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول لعام 2020، في غياب الظروف الملائمة الكافية".

الجدير بالذكر، أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، هو آخر من توج بالكرة الذهبية العام الماضي، بعدما تفوق على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

ويمتلك "البرغوث" الأرجنتيني الرقم القياسي، في عدد مرات التتويج بالجائزة 6 مرات، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو بخمسة مرات.