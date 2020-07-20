نقابة الصحة العمومية ترحب وتشيد بقانون حماية الأطقم الطبية

رحبت نقابة الصحة العمومية بقانون حماية الأطقم الطبية الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، خلال مقابلته الإعلامية أمس الأحد، والذي سيتم من خلاله تشديد العقوبات ضد الأشخاص المعتدين على العاملين في قطاع الصحة في المستشفيات.

وأكد إلياس مرابط، رئيس نقابة الصحة العمومية، أن قرار رئيس الجمهورية ،القاضي بسن قانون لحماية الأطقم الطبية ، أنه "قرار مهم وتلقيانه كمهنين أولا وكأطباء ، وكشريك اجتماعي" وأضاف مرابط أن " الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية وهو مشكور ، تسموا إلى التطلعات العالية إلى مستوى التكفل الذي كنا ننتظره على المستوى القانوني".

وقال رئيس نقابة الصحة العمومية إن هذا القانون يصب في إطار "تفعيل هذه الإجراءات على المدى القريب ، والآن يوجد العديد من الأسلاك الأمنية المتمثلة في رجال الأمن على مستوى الوحدات الصحية عبر التراب الوطني، وبحضور (24/24 سا) ، والآن نحن نعمل على التوعية ثم التوعية من أجل رفع الحس المدني ،وتعاطي المواطن بأكثر مسؤولية ".