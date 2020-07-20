كورونا: 607 إصابة جديدة وتسجيل 349 حالة شفاء و09 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 607 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و09 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 349 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أن اجمالي الحالات المؤكدة بلغ 23691 من بينها 607 حالة جديدة، أي ما يمثل نسبة 4ر1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1087 في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 16400.

وأضاف أن 28 ولاية سجلت نسبة أقل من المعدل الوطني، في حين أن 5 ولايات لم تسجل بها أي حالة مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و 10 ولايات سجلت بها ما بين حالة وخمس حالات و 33 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.

وكشف الدكتور فورار أن 64 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وفي الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.