ابراهيم بومزار للإذاعة : تكييف اوقات العمل عشية عيد الاضحى لامتصاص الازدحام امام مكاتب البريد

اوضح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم مزوار، ان الاختلالات التي تشهدها مكاتب البريد خلال هذه الفترة من ازدحام ونقص في السيولة النقدية تعود للتوافد الكبير للمواطنين لسحب اموالهم تحسبا لمناسبة عيد الاضحى المبارك، داعيا إلى استعمال البطاقة الذهبية في عمليات السحب وعمليات الدفع الالكتروني التي بلغت 80 مليون عملية خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

واضاف ايراهيم بومزار الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح للقناة الاذاعية الاولى" انه سيتم تكييف اوقات العمل في مكاتب البريد عبر المدن، بما فيها عطلة نهاية الاسبوع لتمكين المواطنين من سحب اموالهم ،داعيا في نفس الوقت الى العقلانية في عملية السحب من دون افراط.

واكد ان هناك خلايا ولجان على مستوى القطاع تتابع وتعمل على تدارك نقص السيولة المالية عبر جميع الولايات، داعيا في نفس الوقت المواطنين الى تصفح التطبيق البريدي "موف" الذي يزود زبائن بجميع المعلومات عن اوضاع مكاتب البريد المكتظة منها والفارغة.

وبخصوص جدول صب معاشات المتقاعدين، فقال بومزار" لقد تم تفعيل رزنامة بالتنسيق مع وزارة العمل كما تم رقمنة التعاملات مع الصندوق الوطني للتقاعد للتوسع العملية بعد ذلك الى فئات اخرى".

وشدد الوزير على اهمية الدفع الالكتروني عن طريق البطاقة الذهبية خاصة في مثل هذه الظروف واعتبر انها الحل الانجع للقضاء على ظاهرة الازدحام، مذكرا بإمكانية استخدامها في موزعات جميع البنوك كما ان هذه البطاقة تسمح للمستخدم بدفع مختلف الفواتير.

وأضاف الوزير في هذا الصدد انه بإمكان المواطن ان يشتري اضحية العيد عن طريق هذه البطاقة البريدية من خلال متعاملين خواص ، مؤكدا ان الدفع الالكتروني في تحسن حيث تم تسجيل 80 مليون عملية خلال السداسي الاول من السنة الجارية.

ودعا الوزير التجار في ظل جائحة كورونا الى اكتساب منصات البيع عبر الأنترانت، كما حث على عنصر الشباب اصحاب المشاريع في عصرنة القطاع ومرافقتهم في خلق مناصب الشغل.

المصدر: الاذاعة الجزائرية