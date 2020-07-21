حوادث مرور: وفاة 18 شخصا واصابة أزيد من ألف جريح خلال الأسبوع الماضي

لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 1095 آخرين بجروح اثر وقوع 977 حادث مرور عبر مناطق مختلفة من الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 18 جويلية الجاري ، حسب حصيلة اوردتها هذا الثلاثاء المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصــيلة سجلت في ولايـة الأغواط بوفاة 03 اشخاص وجرح 13 آخرين تم إسعافهم وتحويلهـم إلى المراكز الاستشفائية إثـر وقوع 09 حوادث مرور.

وقامت وحدات الحماية المدنية من جهة أخرى بـ 2512 تدخلا سمح بإخماد 2083 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق مختلفـة فيما سمحت مختلف التدخلات (6850) خلال ذات الفترة بالقيام ب 6148 عملية إسعاف وإنقاذ لأشخاص في خطر.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، فقد أشارت المديرية العامة للحماية المدنية الى أن مختلف مصالحها قامت خلال الاسبوع الفارط بـ 657 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم وتذكرهم من خلالها على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 780 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع مع تخصيص 3327 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 483 سيارة إسعاف و431 شاحنة مضخة.