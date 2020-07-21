وزير الشؤون الخارجية يشرع في زيارة عمل الى فيدرالية روسيا

يشرع وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، هذا الثلاثاء، في زيارة عمل إلى فيدرالية روسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيارة التي تأتي عقب الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين البلدين لاسيما المكالمة الهاتفية الاخيرة بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تندرج في اطار مواصلة المحادثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض افاق توسيع الشراكة الثنائية بما يحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية الذي تربط البلدين.

وأضاف البيان أنه "ينتظر أن تكون هذه الزيارة فرصة للتباحث حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الأوضاع في المنطقة خاصة في ليبيا ومالي وسوريا وسبل ترقية السلم والامن الدولي من خلال مقاربات سياسية بناءة وفق الشرعية الدولية وفي ظل احترام إرادة وسيادة الشعوب المعنية".