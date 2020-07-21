سوناطراك تعلن استئناف الانتاج في مركب الغاز المسال بسكيكدة

أعلن مجمع سوناطراك عن استئناف الانتاج على مستوى مركب الغاز المسال (GL1K) بسكيكدة، اعتبارا من يوم 16 جويلية الجاري بعد توقف عام للقيام بأعمال الصيانة الدورية حسبما أفاد به الثلاثاء بيان للمجمع.

وأكد المجمع أنه خلال هذا التوقف الكلي لنشاط المركب ، فان كل المعدات والأجهزة الخاضعة للوائح المراقبة والتي تتزامن نهاية مدة خدمتها مع فترة عمليات الفحص والاختبارات، ادمجت ايضا في عمليات التفتيش والمراجعة التي ينص عليها القانون، والتي تشرف عليها سلطة ضبط المحروقات والمديرية العامة للمناجم.

وحسب المصدر ذاته فان أعمال الصيانة يتم تنفيذها من طرف وحدات الصيانة الداخلية للمجمع بدعم من خبراء المؤسسات المختصة في عمليات الصيانة .

وأضاف البيان أنه " بعد تقدم الأشغال بنسبة 85 بالمائة سجل حادث يوم 21 فيفري 2020 ، مس أحدى التوربينات من بين الأربعة عشر (14) الموجودة على مستوى هذا المركب.

وتطلب استبدال هذا التوربين بصفة كاملة - يضيف البيان- مدة زمنية تتجاوز18 شهذرا.

ولمواجهة هذا الوضع ، قررت المديرية العامة لمجمع سوناطراك إصلاح التوربين واستبدال الأجزاء المتضررة بأخرى جديدة من أجل إعادته إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن، من ناحية، وتحقيق اقصى قدر من انتاج الغاز الطبيعي المسال في مركبات أرزيو (GL1Z ، GL2Zو GL3Z ) من اجل الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع شركاء سوناطراك، من ناحية أخرى.

وعلى الرغم من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) ونظام الحجر الصحي وغلق الحدود، نجحت الفرق المختصة لسوناطراك ومختلف شركات المناولة، بدعم من السلطات المختصة، لا سيما سلطات النقل والصحة، في إصلاح التوربينات وإنهاء جميع الأشغال المبرمجة وهذا باحترام الجدول الزمني المسطر حيث مكنت احترافية ومهنية كل الأطراف المساهمة في عمليات الصيانة من إعادة مركب سكيكدة GL1K إلى الانتاج في وقت قياسي.

في هذا الصدد , قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار "لم تتأثر كميات إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعملية صيانة مركب GL1K ، وذلك بفضل المساهمة الفعالة لمركبات GL1Z وGL2Z و GL3Z التي غطت كميات الانتاج المبرمجة خلال فترة الصيانة ليس بنسبة 100 بالمائة فحسب بل بـ 134 بالمائة من الكميات المبرمجة ".