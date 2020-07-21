طارق كور: مشروع استراتجية مكافحة الفساد سيعرض على المواطنين لإبداء آرائهم

أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور في ختام الورشة التقنية الدولية لإعداد الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة ستفسح المجال للمواطنين حول المشروع التمهيدي للإستراتجية لإبداء ملاحظاتهم وتصوراتهم عبر موقع الهئية.

وعرض الخبراء الدوليون خلال هذه الوشة إسهاماتهم حول المشروع التمهيدي حول الإستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي يوجد في مرحلته النهائية و سيتم قريبا طرحه على السلطات العمومية.

وبعد مصادقة السلطات العمومية عليه، سيتم تقديم المشروع للجنة ستتكفل بصياغة النسخة النهائية لهذه الإستراتيجية على أن يتم الكشف عنها في ديسمبر القادم" أي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر.

وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن ديناميكية "جزائر جديدة دون فساد" وترتكز على خمسة محاور أساسية و هي : شفافية و أخلقة الحياة العمومية و مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد و مكافحته و ترقية و نزاهة القطاع الاقتصادي و تعزيز دور و قدرات هيئات المراقبة و العدالة في مكافحة الفساد إضافة إلى التعاون الدولي و تحصيل الأرصدة.