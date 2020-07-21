البليدة : غلق مكتبين بريديين بعد التأكد من إصابة عدد من موظفيهما بفيروس كوفيد-19

أقدمت مديرية البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بولاية البليدة على غلق مكتبين بريدين عقب "التأكد من إصابة عدد من موظفيهما بفيروس كوفيد-19 " كإجراء احترازي للحد من تفشي هذا الفيروس المعدي حسبما أفاد به هذا الثلاثاء مدير هذه الهيئة العمومية.

وأوضح السيد محمد أمين بن زين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أنه تم في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وحدة بريد الجزائر لضمان سلامة زبائنها، تم غلق كل من المكتب البريدي بباب الرحبة وسط مدينة البليدة و آخر ببلدية بني مراد و هذا بعد "التأكد من إصابة عدد من موظفيهما بفيروس كورونا".

وحسب ذات المسؤول، فقد تم إخضاع جميع العاملين بهذين المكتبين البريدين للتحاليل الطبيبة للتأكد من إصابتهم بالعدوى من عدمها، حماية لهم و لزبائن بريد الجزائر.

و تفاديا لتعطيل مصالح المواطنين خاصة خلال هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى، سخرت المديرية مكتب بريدي متنقل لتعويض هذين المكتبين و سيواصل تقديم الخدمات البريدية إلى غاية إعادة فتحهما الذي سيكون بعد ظهور التحاليل الطبية الخاصة بموظفيهما.

و في إطار التدابير الوقائية التي من شأنها منع تفشي الجائحة، قامت مصالح الحماية المدنية بتعقيم جميع المكاتب البريدية الموزعة عبر تراب الولاية البالغ عددها 81 مكتبا.

من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن الرزنامة الجديدة التي حددها كل من بـريد الجزائر و الصندوق الوطني للتقاعد لصب منح المتقاعدين قصد ضمان تكفل أمثل بهذه الفئة من المجتمع و التي شرع في تطبيقها بداية شهر يوليو الجاري، ساهمت في تخفيف الضغط على مختلف المكاتب البريدية التي شهدت خلال الفترة السابقة تشكل طوابير طويلة من المواطنين.