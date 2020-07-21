كورونا: 587 إصابة جديدة وتسجيل 246 حالة شفاء و 13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و13 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 246 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 24.278 من بينها 587 حالة جديدة، أي ما يمثل نسبة 1.3 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.100، في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 16.646 .

وأضاف أن 4 ولايات لم تسجل بها أي حالة مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و 13 ولاية سجلت بها ما بين حالة وخمس حالات و 31 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.

وكشف الدكتور فورار أن 56 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وفي الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحلية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.