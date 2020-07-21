وزارة الشؤون الدينية : عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 31 جويلية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، في بيان لها اليوم الثلاثاء ، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 31 جويلية.

وأوضح ذات المصدر أن يوم (غد) الأربعاء هو غرة ذي الحجة 1441 هجري الموافق لـ 22 جويلية 2020، وعليه فان وقوف الحجاج بعرفة سيكون يوم الخميس التاسع من ذي الحجة الموافق لـ 30 جويلية، و عيد الأضحى المبارك يكون يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة 1441 هجري الموافق لـــ31 جويلية 2020 م.

ويشير البيان إلى أنّه : "يسن للمسلمين صيام هذا اليوم لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وبالمناسبة ، تتقدم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتهانيها إلى كافة الشعب الجزائري ، داعية الله عز وجل أن "يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بمزيد من الخير واليمن والبركات".

كما تدعو وزارة الشؤون الدينية الى وجوب "احترام تدابير الوقاية الصحية و الالتزام بالتباعد الجماعي و ارتداء القناع الواقي" لتفادي تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).