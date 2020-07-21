لجنة الحماية لتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني تقدم تقريرها الى الحكومة هذا الأربعاء

﻿تقدم لجنة الحماية لتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني تقريرها ، هذا الأربعاء ، الى اجتماع الحكومة على أن يرفع الى اجتماع مجلس الوزراء يوم الــ26 من الشهر الجاري.

وبغرض وضع خطة اقتصادية واجتماعية بهذا الصدد قال ، السيد رضا طير ، رئيس لجنة الحماية ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن من :" الأولويات حاليا هو الوصول الى تقييم يعكس الواقع المعاش ولهذا لا بد من أن تكون بين أيدينا إحصائيات دقيقة وحقيقية وثابتة ".

وعن حصر الخسائر والمؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء وباء كوفيد -19- قصد إيجاد الحلول قال الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش :" لابد من العمل وفق المقاربة التشاركية والحوار ما بين مختلف المتعاملين هو السبيل الوحيد لحصر هذه الخسائر، ومنه يمكن إعادة إطلاق النشاط الاقتصادي من جديد بأقل الأضرار سواء على مستوى مؤسسات القطاع العمومي أو القطاع الخاص ".

وفي ذات السياق ، قال صالح عجابي عن المركزية النقابية أن المقاربة التشاركية :" أن المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين استقبلت هذه المبادرة بـــ" فرح " كونه مطلبا من مطالب الاتحاد ويحافظ بالمقابل على مناصب الشغل ".

المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية