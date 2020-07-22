نفط: تراجع طفيف في الاسعار بسبب ارتفاع المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط، هذا الأربعاء، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات للقطاع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة متجاوزة التوقعات، بينما كبح تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وتراجع سعر خام برنت 35 سنتا ما يعادل 8ر0 بالمئة إلى 97ر43 دولارا للبرميل. بدوره فقد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا ما يوازي 9ر0 بالمئة إلى 53ر41 دولارا. وارتفعت أسعار النفط بنحو دولار في الجلسة السابقة لتسجل أعلى مستوى منذ السادس من مارس الماضي.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام زادت بواقع 5ر7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1ر2 مليون برميل.

و كانت اسعار النفط قد سجلت تحسنا امس الثلاثاء مدعمة بتوصل الاتحاد الأوروبي إلى خطة إنقاذ وبأنباء ايجابية بشان تطوير لقاح ضد كوفيد-19.

وكانت قد صعدت اسعار مزيج برنت إلى 44,23 دولارا للبرميل وبدورها بلغت اسعار الخام الأمريكي 41,28 دولارا للبرميل.