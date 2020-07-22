انشغالات المواطنين والتجار ضمن أولويات تقرير لجنة الحماية من انعكاسات كورونا

تعرض لجنة الحماية لتقييم آثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي وباء كورونا تقريرها على اجتماع مجلس الحكومة المقرر اليوم الأربعاء وهذا قبل عرضه على مجلس الوزراء الأحد القادم.

وستعكف اللجنة التي يرأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد على اقتراح التدابير الكفيلة لمواجهة وباء كورونا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف توصيات لجنة الحماية من آثار وباء كورنا إلى التأسيس لمبدأ التقويم الاقتصادي.

ويرى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي رضا تير أنها تمثل مرحلة جديدة في النقاش نحو التغيير البناء مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وتسعى إلى تجنب البيروقراطية وإمكانية اللجوء إلى تعويض المواطنين والمؤسسات وكذلك مرحلة ما بعد كوفيد 19.

بدوره حمل حزاب بن شهرة الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين انشغال مطلبي قصد التعافي من انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن التجار.