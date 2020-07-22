إمباكت مونتريال يتجاوز أورلاندو بهدف تايدر

ساهم مجددا الدولي الجزائري سفير تايدر، مساء الثلاثاء، في فوز ناديه إمباكت مونتريال، أمام فريق دي سي يونايتد (1-0)، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة رابطة أمريكا الشمالية لكرة القدم "أم أل أس'' التي تجرى دون جمهور بمدينة أورلاندو.

وسجل تايدر الهدف الوحيد في الدقيقة الـ31 من عمر الشوط الأول عن طريق تسديدة قوية مهديًا فريقه ثلاث نقاط في غاية الأهمية، علمًا أنّ تايدر بصم على ثنائية في المباراة الأخيرة التي واجه فيها فريقه بنادي تورينتو.

ورفع تايدر رصيده إلى ثلاثة أهداف في خمس مباريات، مع الإشارة إلى أنّه حرز 4 أهداف في كافة المنافسات.

وسيتنظر تايدر وزملائه نتائج بقية المجموعات من أجل معرفة امكانية تأهل إمباكت مونتريال إلى الدور القادم كأحسن ثالث فريق من عدمه.