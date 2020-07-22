حوادث المرور: هلاك 5 أشخاص وإصابة 135 آخرين في 24 ساعة

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 173 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 131 حادث مرور عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة.

في حصيلة لمصالح الحماية المدنية ، أفيد أنّ أثقل حصيلة سجلت بولاية باتنة التي شهدت هلاك 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح اثر اصطدام بين 3 سيارات سياحية بالطريق الوطني رقم 88 ببلدية تيمقاد.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 134 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 207 عملية تعقيم شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة، مجمعات سكنية وشوارع، بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية 3 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلاؤهم بولايات الوادي وعين تموشنت وتلمسان.

من جانب آخر، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية للحماية المدنية بإخماد 45 حريقًا من الغطاء النباتي منها 31 حريق غابة، 6 حرائق أدغال، 5 حرائق أحراش و3 حرائق لمحاصيل زراعية أدت الى إتلاف 2925 هكتار من الغابات، 179 هكتار من الأدغال، 90 هكتارا من الحشائش، 540 حزمة تبن، 3736 شجرة مثمرة و10 أشجار نخيل.