تعليق نشاط أزيد من 270 محلاً تجاريًا بالعاصمة وتيبازة بسبب خرق تدابير كورونا

قررت كل من اللجنة المكلفة بالمراقبة والردع للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بالعاصمة ومصالح الشرطة بتيبازة تعليق نشاط أكثر من 270 محلاً تجاريًا عقب تسجيل مخالفات بالجملة لتدابير الوقاية من كوفيد 19.

وعبر صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أوضحت ولاية الجزائر أنه عقب العمل الميداني الذي قامت به اللجنة، تقرّر تعليق نشاط عدد من المحلات التجارية منها 200 محل بالمقاطعة الإدارية للدرارية غرب الجزائر العاصمة، ومحلات المركز التجاري المعروف بـ"بازار حمزة" الكائن ببلدية باش جراح، علاوة على قرار الغلق الفوري لكل من السوق البلدي ميلودي برنيس وسوق بومعطي التابع لبلدية الحراش وذلك لإخلال التجار بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا وتسجيل غياب ونقص الوعي لدى البعض منهم.

في السياق ذاته، سمحت المعاينة بالوقوف على محلات مثالية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا بالعاصمة.

﻿من جهتها، أقدمت مصالح الشرطة بولاية تيبازة على غلق 70 محلاً تجاريًا في يوم واحد بعد تسجيل مخالفات بالجملة لتدابير الوقاية من فيروس كورونا بمختلف بلدياتها.

وتندرج هذه الحملات في إطار التنفيذ الصارم لتعليمات السلطات الصحية المتعلقة بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19 من خلال تكثيف مراقبة المحلات التجارية والوقوف على مدى تطبيقها واحترامها.