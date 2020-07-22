منظمة : 25 % من الأسر اليمنية باتت مهددة بالجوع

أكدت منظمة إغاثية دولية ، اليوم الأربعاء ، أن 25 في المائة من الأسر اليمنية باتت مهددة بالجوع، بعد فقدان دخلها الكامل جراء فيروس كورونا.

و جاء في بيان صادر عن المجلس النرويجي للاجئين (غير حكومي) أن "دراسة للمجلس أظهرت أن واحدة من كل أربع أسر يمنية تمت مقابلتها، مهددة بالجوع بعد فقدان دخلها بالكامل منذ انتشار كورونا بالبلاد في أبريل الماضي".

وأجريت الدراسة على 450 أسرة في 9 مناطق يعمل فيها المجلس النرويجي للاجئين، بحسب البيان.

وأضاف البيان: "يدفع ملايين اليمنيين الذين يواجهون مستويات خطيرة من الجوع إلى مستوى الفقر المدقع، منذ أن بدأ كورونا بالانتشار في البلد الذي دمره الصراع".

وحتى الثلاثاء، ارتفع إجمالي إصابات كورونا في اليمن،إلى 1.629؛ منها 456 وفاة، و741 حالة تعاف.

وأوضح بيان المجلس ، أن "94 بالمائة من العائلات (التي استطلع رأيها) أفادت بأن الطعام يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة إليها، فيما قال نصف المجيبين أنهم فقدوا نصف دخلهم على الأقل في ظل ارتفاع الأسعار".

ونقل البيان عن مدير مكتب المجلس في اليمن محمد عبدي، قوله أن "وباء كورونا يأتي على رأس مجموعة من التحديات الأخرى التي قد تكلف الناس حياتهم، حيث انزلقت أعداد أخرى من الأسر إلى خط الفقر بعد انخفاض دخلها، وهي اليوم في مواجهة مع المزيد من الجوع") .