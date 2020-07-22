قيس سعيد يؤكد ثقته في المؤسسة العسكرية "للتصدي للمؤامرات التي تحاك في الخارج" ضد بلاده

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن ثقته "الكاملة" في المؤسسة العسكرية لبلاده للتصدي لما وصفها بـ "المؤامرات التي تُحاك في الخارج" ضد بلاده.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية اليوم الأربعاء أن السيد قيس سعيد أكد مساء أمس خلال زيارة لمقر قيادة فيلق القوات الخاصة العسكرية بمحافظة بنزرت، ومقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة، بان القوات العسكرية "جاهزة في كل وقت وفي كل مكان للضرب بالقوة كل من يتعدى على الدولة التونسية، أو يفكر مجرد التفكير في ضرب الشرعية"، مضيفا بقوله ''لي الثقة الكاملة في المؤسسة العسكرية للتصدي للمؤامرات التي تحاك في الخارج، ولمن يريد أن يتآمر مع الخارج ضد الدولة التونسية''.

وشدد في هذا السياق ''على أن من يفكر في التعدي والخروج عن الشرعية سيصطدم بحائط سيتكسر عليه "، مؤكدا أنه "لن يقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية".

و قال الرئيس التونسي وفق ذات المصدر أن الفترة الماضية "شهدت الكثير من الحسابات السياسية الضيقة"، مؤكدا في هذا الصدد أنه "ليس من حق أي كان أن يُتاجر بفقر المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية من خلال تأجيج الاحتجاجات الحاصلة") .