إجلاء أزيد من 839 مواطنا جزائريا كانوا عالقين بفرنسا بسبب جائحة كورونا

تم ،اليوم الأربعاء ، إجلاء ما مجموعه 322 مواطنة ومواطنا جزائريا كانوا عالقين بفرنسا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 – أين حطت طائرتين للخطوط الجوية الجزائرية بمطار رابح بيطاط بعنابة .

وتمت عملية الإجلاء على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الجزائرية قدمتا من مدينة ليل الفرنسية وحطتا بمطار رابح بيطاط بعنابة، حيث كان في استقبال الوافدين مسؤولو و إطارات القطاعات المعنية بالتكفل بالوافدين خلال فترة الحجر الصحي، التي هيئت بشأنها كل شروط الراحة والتغطية الصحية الضرورية، كما تمت الإشارة إليه.

ولدى نزولهم بمطار رابح بيطاط بعنابة، ثمن الوافدون الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الجزائرية لتمكينهم من العودة لذويهم وإجلائهم في هذا الظرف الصعب والاستثنائي على أكثر من صعيد.

وقد جندت مصالح النقل بولاية عنابة 15 حافلة بسعة 100 مقعد لكل واحدة منهم لنقل المواطنين الوافدين تجاه المؤسسات الفندقية، التي ستستقبلهم خلال فترة الحجر الصحي التي ستدوم 14 يوميا وذلك وفقا للتدابير الوقائية المعمول بها، كما تم إيضاحه.

وسيوزع الوافدون من الخارج في إطار عمليات الإجلاء المبرمجة نحو ولاية عنابة، على أربع مؤسسات فندقية عمومية وخاصة هي فندق ميموزا وماجستيك و الريم بمدينة عنابة وفندق المنتزه ببلدية سرايدي.

تجدر الإشارة إلى أن عملية إجلاء أخرى لمواطنين جزائريين من المملكة العربية السعودية مرتقبة يوم غد الخميس بمطار رابح بيطاط بعنابة.

﻿ وهران: إجلاء 317 جزائريا كانوا عالقين بفرنسا منذ بضعة أشهر

كما تم إجلاء 317 مواطنا جزائريا الى مستغانم وعين تيموشنت حيث كانوا عالقين بفرنسا منذ بضعة اشهر نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19 عبر مطار وهران ، حسبما استفيد اليوم الأربعاء لدى مصالح الولايتين بغرب البلاد.

وقد وصل هؤلاء المواطنون أمس الثلاثاء الى المطار الدولي "أحمد بن بلة" بوهران على متن طائرتين للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية قادمتين من تولوز وبوردو.

وقد تم توجيههم بعدها نحو مواقع الحجر الذي يدوم لمدة 14 يوما وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، وفقا لما أشار إليه المصدر.

وفي هذا الصدد قدم 222 مواطنا من تولوز حيث تم تخصيص لهم 11 حافلة لنقلهم نحو ولاية مستغانم أين يتم إيوائهم "في ظروف جيدة على مستوى فندق السفير" ، حسبما أبرزه مدير النقل لهذه الولاية مصطفى قادة بلفار.

كما تم إجلاء 95 مواطنا آخر من بوردو والذين تم نقلهم مباشرة إلى ولاية عين تموشنت أين سيقيمون خلال فترة حجرهم لأسبوعين على مستوى المحطة الحموية "حمام بوحجر" ، كما أشارت إليه خلية الاتصال لولاية عين تموشنت مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل المناسب بالمواطنين المعنيين من كل النواحي.

﻿ ﻿تلمسان : إجلاء أكثر من 200 مواطن جزائري من فرنسا تلمسان

وفي السياق ذاته ، تم إجلاء أكثر من مائتي مواطن جزائري كانوا عالقين بفرنسا منذ توقف الحركة الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا حيث يخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوعين بفندق "رونيسانس"، حسبما استفيد اليوم الأربعاء لدى خلية الاتصال لولاية تلمسان.

وقد وصل الأشخاص الذين تم إجلائهم مساء أمس الثلاثاء على متن طائرتين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار "مصالي الحاج " لزناتة (تلمسان) قادمين من المدينتين الفرنسيتين "ماتز" و "نانسي".

ويقيم المواطنون الذين تم إجلاؤهم على مستوى موقع الحجر بالفندق المذكور في اطار تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا" أين يتم التكفل بهم في أحسن الظروف لا سيما من خلال تأطير من طرف فريق طبي ومختصين نفسانيين"، كما أشير إليه.

للتذكير كانت ولاية تلمسان قد استقبلت في مارس وأبريل ومايو الماضيين 500 مواطن جزائري من الخارج وتم حجرهم لمدة 15 يوم في إطار تدابير الوقائية ضد كوفيد -19.

وبهذه المناسبة اشادت عينة من المستجوبين المجليين من فرنسا بمطار "مصالي الحاج " لزناتة (تلمسان) بهذه المبادرة والالتفاتة لجاليتنا في الخارج شاكرين رئيس الجمهورية وكل سلطات البلاد على المجهودات الجبارة في التكفل بابنائها في حال الازمات .