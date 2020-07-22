كوفيد -19 : وزارة التعليم العالي تنصب خلية مركزية تقوم على برتوكول صحي تحضيرا للدخول الجامعي المقبل

نصبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الأربعاء ، خلية مركزية تحضيرا للدخول الجامعي المقبل بإشراك كل الشركاء تقوم على برتوكول صحي يقوم على الرقمنة وتوفير وسائل الوقاية من كوفيد -19 .

ومن المهام الأساسية للجنة المنصبة اليوم ستساهم في تجسيد أرضية عمل وقائية على شكل مشروع برتوكول ضامن لاستكمال السنة الجامعية الحالية واستئناف المقبلة في ظروف مقبولة بإشراك الفاعلين في قطاع التعليم العالي.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي غوالي نور الدين :" أن التحضير ميداني للدخول الجامعي 2020- 2021 من خلال بروتوكول بطريقة عملياتية والتي كانت نتاج مشاورات مكثفة على مستوى المؤسسات الجامعية وكذا الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الطلابية وعلى هذا الأساس وصلنا الى تقديم برتوكول الى السلطات الصحية والعليا للبلاد حتى يمنحوا لنا الموافقة وكذا ليكونوا على اطلاع بصفة مباشرة على كل مشاكل القطاع في أكثر من 110 مؤسسة جامعية .

وفي ذات السياق ، أكد الأمين العام للوزارة على عودة الأساتذة الى التدريس في ظل ظروف عادية في ظل احترام التدابير الوقائية عبر أرضية رقمية من خلال متابعة الطلبة عبر الوسائط الجديدة عن بعد .

من جهته استحسن الدكتور عمارنة مسعود الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المضامين التي جاء بها البروتوكول مع تسجيل بعض النقائص في التطبيق ".

المصدر : ملتيميديا الإذاعة الجزائرية