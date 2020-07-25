تعليق الموسم 2019/2020 : إجتماع رؤساء الاندية المحترفة هذا الاحد من أجل التشاور

أعلن رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال اليوم السبت عن إجتماع مرتقب هذا الاحد يجمع رؤساء بعض اندية القسم المحترف من أجل التشاور حول مصير الموسم الكروي 2019/2020، الذي تريد الإتحادية الجزائرية لكرة القدم حسمه عن طريق إستشارة كتابية .

وقال ملال خلال تنشيطه لندوة صحفية "برمجنا لقاء مع رؤساء الاندية ورئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم"، مذكرا ان موقف نادي شبيبة القبائل فيما يخص مواصلة البطولة المتوقفة منذ مارس الفارط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد"واضح وتم التعبير عنه من خلال بروتوكول الاتفاق الذي تم تسليمه للرابطة المحترفة لكرة القدم وللفاف".

كما ابرز رئيس شبيبة القبائل "حاجة الاندية الى رؤية واضحة"، فيما يخص الحسم النهائي لمستقبل الموسم 2019/2020 ، داعيا الى "ضرورة وضع حد الى حالة الانتظار التي طالت لأكثر من اربعة اشهر"، كما اضاف.

وإنتقد في السياق لجوء الفاف الى"استشارة كتابية "، التي قال انه "لا يعترف بها" لاعتباره ،كما اضاف، ان رئيس الفيدرالية خير الدين زطشي قد" فشل في مهمته "و"عليه المغادرة"يقول ملال ،ملاحظا أن"الفاف لم تلتقي بنا طوال الموسم، و لا أعرف لماذا تريد استشارتنا اليوم لأجل الحسم في مصير الموسم".

وقال ان"الفاف لا تريد تحمل مسؤوليتها وليس لديها الشجاعة لذلك".

وفي سياق اخر اكد شريف ملال ان ادارة النادي"تواصل استراتيجيتها لتطوير الفريق"معلنا عن اطلاق عدة ورشات من بينها"اعادة هيكلة الفئات الصغرى و الاكابر ".

أما بخصوص المتجر المزمع افتتاحه على مستوى حلقة النادي ، اخبر ملال عن "اطلاق أشغال تهيئة المحل "في انتظار اعداد "دفتر اعباء و الاعلان عن مناقصة من اجل فتح متاجر مماثلة عبر الوطن" .

كما ابرز ضرورة استفادة ولاية تيزي وزو من هياكل لتكوين الشباب في كل الاختصاصات ، معبرا عن قلقه ازاء التأخر المسجل في انجاز مقر مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية الوطنية باغريب.

للإشارة تم تنشيط هذه الندوة الصحفية بحضور اللاعبين بسايح و رناي اللذان عبرا عن" فخرهما بالانتماء الى نادي الشبيبة الرياضية القبائلية ، احسن نادي في الكرة الجزائرية ".