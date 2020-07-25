﻿هلاك 13 شخصا وفقدان آخرين جراء السيول التي تجتاح غرب اليمن

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم، وفقد آخرون هذا السبت, بفعل سيول ضربت مناطق واسعة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة قوله أن"سيول أمطار غزيرة جرفت أكثر من 40 منزلا بعضها مبني من القش، وأراض زراعية واسعة في مديريات الزهرة والقناوص (شمال شرقي الحديدة) واللحية (شمال غربي الحديدة)".

وأضاف أن "السيول أسفرت عن وفاة 13 بينهم امرأة, ونفوق مئات من رؤوس المواشي".

كما لفت المصدر إلى أن "جهود البحث عن مفقودين جراء السيول متواصلة في مناطق عزل المقاعشة والقوزي والمهادلة غرب مديرية القناوص".

وكانت السلطات اليمنية, قد حذرت في وقت سابق، قاطني المناطق التي تشهد هطول للأمطار الغزيرة إلى تجنب السير في مجاري السيول والمصبات المائية أو التواجد بالقرب منها، نظرا لتدفق سيول جارفة.