قسنطينة: إجلاء 508 رعية جزائري كانوا عالقين بكل من قطر وكندا

وصل هذا الأحد إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة ما مجموعه 508 رعية جزائري كانوا عالقين بكل من قطر وكندا منذ تعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا.

حيث تم إجلاء 248 رعية جزائري على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مدينة الدوحة، حسب ما تم إيضاحه.

وبمجرد وصولهم قام الرعايا الجزائريون العائدون إلى أرض الوطن والذين تم استقبالهم من طرف المسؤولين المحليين والتكفل بهم من طرف مصالح مديريات السياحة والإدارة المحلية والصحة والسكان، بالإجراءات اللازمة وخضعوا للاختبارات الطبية الوقائية.

واستنادا لرئيس مصلحة السياحة بمديرية القطاع عمار بن تركي سيتم إيواء هؤلاء الرعايا بفندقي "إيبيس" و "نوفوتيل" بعاصمة الولاية لفترة عزل صحي مدتها 14 يوما.

وفي صياغ متصل تم هذا الأحد أيضا بنفس المطار إجلاء 260 رعية جزائري من كندا حيث تم تحويلهم إلى فندق ماريوت بعاصمة الولاية حيث سيقضون فترة الحجر الصحي المقدرة بـ 14 يوما، حسب ما تم إيضاحه.

من جهتها، أوضحت مصالح مديرية الصحة والسكان بأنه سيتم توفير مراقبة طبية يومية للمواطنين العائدين إلى أرض الوطن من أجل التأكد من حالتهم الصحية إلى غاية نهاية فترة الحجر الصحي الوقائية.

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق عمليات إعادة المواطنين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن تم إجلاء 844 جزائريا إلى قسنطينة قدوما من إيطاليا وماليزيا وقطر وكندا.