كورونا : 593 إصابة جديدة و395 حالة شفاء و09 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و09 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 395 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأفاد الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 27357 من بينها 593 حالة جديدة، أي ما يمثل نسبة 3.1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1155 وعدد المتماثلين للشفاء 18471.

وأضاف أن 27 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و 21 ولاية سجلت بها أكثر من 10 حالات.

وكشف الدكتور فورار أن 64 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وفي الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من كل المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.