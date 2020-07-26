فتح تحقيق مشترك بين وزارة التربية والتجارة لمراقبة نشاط المدارس الخاصة

تقرر هذا الأحد إنشاء لجان تحقيق مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والتجارة من أجل مراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة نشاط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة من الناحيتين التربوية والتجارية.

وأفاد بيان مشترك صادر عن الوزارتين أن القرار مراده شكاوى تقدم باها أولياء يتمدرس أبنائهم بمؤسسات خاصة صدرت عن هذه الأخيرة بخصوص ممارسات تجارية "تعسفية وغير بيداغوجية" في هذه المدارس.

وأكد البيان أن الهدف المرجو من لجان التحقيق هو "السماح بتمدرس عادي للتلاميذ وضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية".

وكانت وزارة التربية الوطنية تلقت عقب تعليق الدراسة بسبب تفشي وباء كورونا شكاوى من أولياء التلاميذ حول مطالبة عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة تسديد مستحقات الفصل الثالث ومعاقبة أبنائهم المتمدرسين لديها بحرمانهم من كشوف النقاط و عدم تسجيلهم للعام المقبل، بعد أن رفضوا دفع أقساط فصل لم يدٌرس.