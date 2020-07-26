عيد الأضحى : أزيد من 47 ألف تاجر مطالبون بضمان المداومة

أعلنت وزارة التجارة هذا الأحد على أن 47.599 تاجرا عبر كامل التراب الوطني مطالبون بضمان المداومة خلال أيام عيد الاضحى المبارك بما يسمح بتموين منتظم للمواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع والخدمات.

ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومة الخاص بأيام العيد حرصت الوزارة على تسخير 1.956 عون مراقبة عبر كامل ولايات الوطن.

وأوضحت الوزارة أن من بين هذا العدد الإجمالي للتجار المناوبين هناك 5.823 ينشطون في قطاع المخابز و32.479 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 8.829 في قطاع النشاطات المختلفة و468 وحدة إنتاجية 184 ملبنة، 242 مطحنة و42 وحدة إنتاج مياه معدنية.

وبحسب برنامج المناوبة على المستوى الجهوي، فقد تم تسخير 5.733 تاجر على مستوى المديرية الجهوية للوسط التي تضم كل من ولايات الجزائر العاصمة و تيبازة و بومرداس، و7.459 تاجرا على المستوى المديرية الجهوية للبليدة، و تشمل ولايات البليدة و عين الدفلى والبويرة، والمدية وتيزي وزو، و 3.660 تاجرا مناوبا على مستوى المديرية الجهوية لعنابة (عنابة, سوق اهراس، سكيكدة، الطارف، قالمة) و10.059 تاجر على مستوى المديرية الجهوية لسطيف (سطيف و برج بوعريريج و مسيلة و ميلة،و جيجل، و بجاية)، و8.365 على مستوى المديرية الجهوية لوهران (وهران و تلمسان و سيدي بلعباس و مستغانم و عين تيموشنت) و 3.670 على مستوى المديرية الجهوية لسعيدة (سعيدة والشلف ومعسكر وغليزان وتيسمسيلت وتيارت) و4.683 على مستوى المديرة الجهوية لباتنة (باتنة و بسكرة و ام البواقي و خنشلة و تبسة و قسنطينة) و 1.827 بمديرية بشار (بشار وأدرار وتندوف والبيض والنعامة، وأخيرا 2.143 تاجرا على مستوى المديرية الجهوية لورقلة وتشمل ولايات ورقلة وغرداية الأغواط والوادي واليزي وتمنراست.

من جهة ثانية شددت الوزارة على ضرورة استئناف جميع التجار نشاطاتهم التجارية بعد عطلة العيد طبقا للأحكام الجديدة للقانون 04-08 المنظمة للعطل خلال الاعياد الوطنية والدينية و وتدعوهم في هذا الشأن الى اعادة فتح محلاتهم التجارية.