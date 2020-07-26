شباب بلوزداد : المدافعان بن يوب وشوتي يوقعان عقد لمدة أربعة سنوات

انضم المدافعان المحوريان، زهير بن يوب و رضوان شوتي إلى فريق شباب بلوزداد بعقد مدته أربعة أعوام، قادمين من شبيبة الساورة و اتحاد بلعباس على التوالي، حسب ما كشف عنه متصدر بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم على صفحته الرسمية على "فايسبوك".

ويلتحق هذا الثنائي، صاحب الـ 18 عاما، بوسط الميدان الشاب حسام الدين مريزق (20 سنة) المستقدم من مولودية الجزائر، الذي وقع هو الآخر على عقد يمتد أربع سنوات مع الفريق الرديف.

واستغلت إدارة الشباب مرحلة توقف المنافسة بسبب تفشي جائحة كورونا، لتعزيز تعدادها باستقدام عناصر شابة.

بالموازاة مع ذلك، مدد النادي العاصمي عقود ثلاثة لاعبين أساسيين ويتعلق الأمر بالمدافعين شعيب كداد (26 سنة) وزين العابدين بولخوة (30 سنة) ووسط الميدان الدفاعي بلال تريكات (29 سنة).

كما سبق للثنائي حسين سالمي (وسط دفاعي) وريان حايس (مدافع) أن مددا عقديهما عامين إضافيين ، ويبدو أن إدارة النادي البلوزدادي تتبع سياسة الاستقرار من خلال الحفاظ على كوادر التشكيلة مع انتداب بعض العناصر الشابة.

وقبل توقيف البطولة، كان شباب بلوزداد يتصدر الترتيب بـ 40 نقطة، متقدما بثلاث نقاط عن مولودية الجزائر ووفاق سطيف (37 نقطة لكل فريق).

ومعلوم أن شباب بلوزداد ومولودية الجزائر منقوصان من مباراة واحدة.