شرطة العمران و البيئة : تحصي أكثر من 8 آلاف مخالفة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2020

سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة 8.012 مخالفة عبر التراب الوطني خلال الثلاثي الثاني لسنة 2020 منها3.621 مخالفة متعلقة بالبيئة و4.391 مخالفة متعلقة بالعمران.

و حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطن المخالفات المتعلقة بالبيئة تشمل بشكل خاص البناءات الفوضوية وبدون تراخيص، والبناءات غير المطابقة للمواصفات القانونية وفيما يتعلق بمخالفات العمران فتخص الرمي العشوائي للنفايات ورمي بقايا البنايات على مستوى الطريق العمومي والمساحات الخضراء.

وأضاف البيان أن فرق شرطة العمران والبيئة قامت خلال نفس الفترة بإنجاز 8.038 إجراء إداري و قضائي مذكرا أن تلك الفرق تعمل على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعمران وحماية البيئة وترقية الإطار المعيشي للمواطن ،من أجل المساهمة في الحفاظ على مقومات البيئة السليمة والوقاية من الأمراض والأوبئة على غرار الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة بالرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24/24 سا ،ودعائمها الاتصالية الرقمية المتمثلة في الموقع الإلكتروني وصفحة الفايسبوك وحساب تويتر.