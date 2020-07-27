وزير النقل والأشغال العمومية: الاستغلال التجاري لترامواي مستغانم في مارس 2021

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، اليوم الاثنين بمستغانم، أن بداية الاستغلال التجاري لمشروع الترامواي بهذه المدينة ستكون في الفاتح مارس 2021.

وقال شيعلي، في تصريح صحفي على هامش معاينته لمركز التحكم والمراقبة وورشات الصيانة التابعة للمشروع بحي صلامندر، أن "الشركات المنجزة لترامواي مدينة مستغانم تعهدت اليوم الاثنين بتسليم الشطرين الأول والثاني والتشغيل التجريبي للعربات قبل نهاية السنة الجارية".

وفي رده على انشغال السلطات المحلية بشأن هذه الرزنامة، صرح شيعلي : "أنا أؤكد أن الشركات المكلفة بالإنجاز بإمكانها تسليم الشطرين الأول والثاني في شهر نوفمبر المقبل وبداية التشغيل التجريبي قبل نهاية السنة ولها مدة 6 أشهر لاستكمال أشغال الشطر الثالث والأخير".

وأضاف الوزير أن الشركات الجزائرية المختصة في الأشغال العمومية لديها من الخبرة والكفاءة لرفع التحديات على المستوى الوطني وبإمكانها ولوج الأسواق الأجنبية لاسيما على المستوى الإفريقي والحصول على صفقات وإنجاز مشاريع بهذه الدول.

وبلغت نسبة تقدم أشغال وضع السكة وتهيئة الأرضية وتنصيب الخطوط العلوية والبنايات والمنشآت الفنية والتحسين الحضري ما بين 52 و96 بالمائة وأشغال مركز التحكم والمراقبة وورشات الصيانة والمستودعات 56 بالمائة، حسب الشروحات التي قدمها مسؤولي الشركات المنجزة.

وكان مشروع ترامواي مستغانم الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 26.5 مليار دج، قد عرف توقف للأشغال دام سبعة أشهر بعد انسحاب الشركة الإسبانية المكلفة بالإنجاز (2013-2017) بسبب صعوبات مالية وعدم احترام آجال التسليم مما أدى إلى فسخ العقد.

وتم إسناد الأشغال المتبقية لهذا المشروع الذي يمتد على مسافة 14 كيلومتر (خطين) وبه ثلاث أنفاق وجسر، للمجمع العمومي الوطني "كوسيدار" بفرعيه "كوسيدار-أشغال عمومية" و"كوسيدار-منشآت فنية" شهر ديسمبر 2017، كما أشير إليه.