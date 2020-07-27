كورونا: 616 إصابة جديدة و366 حالة شفاء و 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 616 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 366 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه ،اليوم الاثنين، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 27973 ، من بينها 616 حالة جديدة، و هو ما يمثل نسبة 1،4 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1163 و عدد المتماثلين للشفاء 18837 شخصا.

كما أضاف أن 28 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال ال24 ساعة الماضية و 20 ولاية سجلت بها أكثر من 10 حالات.

وفي سياق ذي صلة، أوضح السيد فورار أن 58 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وفي ختام العرض، أكد الناطق الرسمي للجنة أن الوضعية الحالية للوباء خصوصا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك تستدعي من كل المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي مع المحافظة على صحة كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.