سطيف: إجلاء 300 رعية جزائري من مدينة ليون الفرنسية

حطت بعد زوال اليوم الاثنين بمطار 8 ماي 45 بسطيف طائرتان تابعتان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمتان من مدينة ليون الفرنسية و على متنهما 300 رعية جزائري كانوا عالقين بفرنسا و سويسرا في أعقاب تعليق الرحلات الجوية بسبب كوفيد-19.

و كان في استقبال هؤلاء الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن والي سطيف السيد محمد بلكاتب و ممثلي عديد المديريات المعنية بالتكفل بهم.

و قد تم تخصيص 10 حافلات لنقل هؤلاء الرعايا إلى 5 فنادق بمدينتي سطيف و العلمة (150 فردا بكل مدينة) حيث سيقضون فترة الحجر الصحي المحددة ب 14 يوما عملا بالتدابير الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا , كما تم إيضاحه.

و أعرب عديد المواطنين العائدين الذين اقتربت منهم وأج عن ارتياحهم للعودة الى أرض الوطن بعد ان كانوا عالقين لعدة أشهر بفرنسا و سويسرا .