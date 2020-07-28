الاستشارة الكتابية للفاف : استجابة غالبية النوادي

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) هذا الاثنين عبر موقعها الالكتروني بأنّ 96 عضوًا من مجموع الأعضاء الـ112 في الجمعية العامة، أي 85.7 بالمائة أجابوا على الاستشارة الكتابية حول مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 المعلق منذ 16 مارس بسبب جائحة كورونا.

وأضافت الفاف أن 16 عضوا أي 14.3 بالمئة لم يقدموا آراءهم، في حين أقدم 3 أعضاء على إرسال استمارات فارغة.

وعُلم من مصدر مأذون أنّ شبيبة القبائل ووفاق سطيف هما الناديين الوحيديين اللذين لم يردا على الاستشارة الكتابية من مجموع 32 نادٍ في الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية.

وأوضحت الفاف في بيانها أنّ" العملية جرت في ظروف حسنة واختتمت في التاريخ المحدد"، معربة عن ارتياحها لتغليب الحكمة وروح المسؤولية والحفاظ على مصلحة الكرة الجزائرية ككل.

وكان المكتب الفيدرالي قرّر خلال اجتماعه الأخير استدعاء جمعية عامة استثنائية للفصل في مستقبل المنافسات، غير أنّ وزارة الشباب و الرياضة رفضت ذلك "كون هذه الحالة ليست مدرجة في القوانين العامة للهيئة الاتحادية".

وعليه أرسلت الاتحادية استمارات لمختلف الأندية والرابطات، تتضمن المفاضلة بين خيارين : إما مواصلة البطولة أو إنهائها، وفي الحالة الثانية يتعين اختيار احد المقترحات التالية : إعلان موسم أبيض، اعتماد الترتيب عند الجولة الأخيرة التي لعبت في كل الأقسام مع تحديد البطل والصاعدين و النازلين، و أخيرا تحديد البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.

وسيعقد المكتب الفدرالي هذا الأربعاء دورة استثنائية لدراسة نتائج الاستشارة "قبل الفصل في هذا الملف"، حسب الفاف.