سقوط صواريخ "كاتيوشا" على معسكر تتواجد فيه قوات أمريكية شمالي بغداد

سقطت ثلاثة صواريخ «كاتيوشا»، امس الاثنين، على معسكر «التاجي»، شمالي العاصمة العراقية «بغداد»، والذي تتواجد فيه قوات أمريكية.

وصرح مصدر أمني بأن معسكر «التاجي» تعرض لقصف صاروخي، وأن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على المعسكر، دون معرفة الخسائر.

في الوقت نفسه، باشرت قيادة عمليات «صلاح الدين» عملية عسكرية لتفتيش وتطهير المنطقة بين «سد العظيم» وصولا إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات «سامراء».

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أنه نتج عن العملية تدمير وكر لعناصر تنظيم «داعش» الارهابي من قبل طيران الجيش العراقي، فيما تم العثور على أعتدة عسكرية و20 صاروخ كاتيوشا مع منصة إطلاق، وذلك في قرية «البو جمعة»، حيث تم تدميرها من قبل خبراء المفرقعات دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا العثور على كميات من العبوات الناسفة بعضها معد للتفجير، والعثور على وكرين ل«ـداعش» تم تدميرهما من قبل القوات الأمنية المساندة.