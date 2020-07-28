وزارة الاتصال:تسليم الاعتمادات لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في الجزائر

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر هذا الثلاثاء أن كل الشروط متوفرة للسماح لممثلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالجزائر بممارسة مهنتهم.

وأبرز الوزير خلال مراسم تسليم الاعتمادات لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في الجزائر أن الجزائر تمنح كل التسهيلات لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية للسماح لهم بممارسة عملهم في إطار احترام أخلاقيات المهنة.

وبهذه المناسبة وجه وزير الاتصال تشجيعاته لمهنيي الصحافة الوطنية الذين يضطلعون بعملهم في ظروف صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، مواجهين صعوبات التنقل والبعد عن عائلاتهم ومقر عملهم.

وتم تسليم اعتمادات وتمديد لأغلبية ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية من مجموع حوالي 50 ممثلا، من بينهم مراسلو قناة بي بي سي راديو، ووكالات الأنباء الفرنسية أ اف بي والإنجليزية روتيرز والأمريكية آبي والصينية الصين الجديدة، سي سي تي في، والفييتنامية آ في إي، إضافة إلى ممثلو قنوات تلفزيونية على غرار العربية والحرة والعالم والحدث والغد.

وقد حضر هذا اللقاء كل من ممثل وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، وممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، العيداوي حمودة.