وزارة الداخلية :تمديد الحجر المنزلي على ولاية ورقلة و اقرار حجر جزئي على بلديات بمستغانم وتبسة لمدة 15 يوما

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها الإبقاء على الحجر المنزلي الجزئي لمدة 15 يوما على كافة بلديات ورقلة و أقرت حجرا منزلي جزئي على جميع بلديات مستغانم.

و جاء في البيان أن قرار تمديد الحجر المنزلي الجزئي بولاية ورقلة سيكون لمدة 15 يوما من الساعة الخامسة مساءا 17:00 إلى الخامسة صباحا 5:00 من صباح اليوم الموالي على مستوى كافة بلديات الولاية باستثناء بلدية البرمة حيث سيكون الحجر الجزئي المنزلي فيها من الساعة الثامنة مساء 20.00 إلى غاية الخامسة صباحا و ذلك ابتداءا من هذا الأربعاء و هذا بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بالولاية.

و أوضح البيان أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى بلديات ورقلة التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية، الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.

كما تم تم إقرار حجر منزلي جزئي لمدة 15 يوما من الساعة الثامنة 20:00 مساءا إلى الخامسة 5:00 من صباح اليوم الموالي على مستوى كافة بلديات ولاية مستغانم ابتداء من هذا الاربعاء .

وأوضح ذات البيان أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المعنية التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات

وقد تم اتخاذ هذا القرار يضيف نفس المصدر بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية مستغانم وبعد موافقة السلطات العمومية المختصة .

إقرار حجر جزئي منزلي على مستوى 6 بلديات بتبسة من الساعة الخامسة مساء إلى الخامسة صباحا

وفي السياق ذاته ، أعلنت وزارة الداخلية ، عن إقرار حجر جزئي منزلي على مستوى ست بلديات بتبسة من الساعة الخامسة مساء (17:00) إلى الخامسة صباحا (5:00) لمدة 15 أيام ابتداء من يوم غد الأربعاء ،وذلك بالنظر لتطور الوضعية الوقائية بذات الولاية.ويشمل هذا الإجراء البلديات الآتية :تبسة، الشريعة، العقلة، بئر العاتر، الونزة و العوينات.

و أوضح البيان أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة أعلاه، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية، الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

