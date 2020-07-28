وصول جثمان الشاب الجزائري أكرم المتوفى ببلجيكا هذا الأربعاء

يصل جثمان الفقيد قادري عبد الرحمان رضا المسمى أكرم الذي توفي بمدينة أنفيرس ( بلجيكا) يوم 19 يوليو 2020 في ظروف لا تزال غامضة ، يوم غدا الأربعاء الى الجزائر، حسبما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف.

و تجدر الإشارة الى أن الجزائر طالبت بتسليط كل الضوء حول ظروف وفاة هذا المواطن الجزائري.

و في تصريح له أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن السلطات المختصة للمملكة البلجيكية "قد تم اطلاعها رسميا من أجل تقديم المعلومات الشاملة و المفصلة حول الظروف الحقيقية لتوقيف و وفاة مواطننا و هذا عملا بالاتفاقية القنصلية المؤرخة ب 17 مايو 1979 بين الجزائر و بلجيكا".

كما أضاف أن "ممثلياتنا الدبلوماسية و القنصلية في بلجيكا تبقى على اتصال دائم مع السلطات الرسمية البلجيكية و كذا مع عائلة الفقيد و محاميها".