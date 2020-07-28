﻿ جريدة رسمية : وضع "أونساج " رسميا تحت وصاية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة

وضعت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب رسميا تحت وصاية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، بموجب مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 41.

و أسند المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 يوليو سنة 2020، إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسـسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

و من خلال هذا النص الجديد، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 مايو سنة 2020 الذي يسند الى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

و تجدر الإشارة الى أن هذا التغيير جاء بعد التعديل الحكومي في 23 يونيو الأخير، حيث تم إقرار استحداث مناصب وزراء منتدبين لدى الوزير الأول، من بينها، مكلف بالمؤسسات المصغرة و أخر مكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة.

و كانت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تابعة لوزارة العمل والتشغيل، غير أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر الحكومة، في 9 مارس الفارط، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بإلحاق الوكالة بالوزارة الجديدة للمؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

